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Новости Нижнего Тагила

Российские дети будут защищены от опасного контента с помощью системы фильтрации интернета

2 августа 2017, 16:05Добавить новость
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К 2020 году в России появится национальная система фильтрации интернета. 

Национальная система фильтрации интернет-трафика, в первую очередь, защитит несовершеннолетних от попадания на опасные сайты. Юные пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка», сообщает газета «Известия».

В настоящее время в стадии обсуждения находятся два варианта реализации данной инициативы: фильтрация только в образовательных учреждениях и и фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.

Создание национального фильтра будет осуществляться в рамках государственной программы «Цифровая экономика», которую Дмитрий Медведев утвердил 31 июля.

 

 

 
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