Российские дети будут защищены от опасного контента с помощью системы фильтрации интернета

К 2020 году в России появится национальная система фильтрации интернета.

Национальная система фильтрации интернет-трафика, в первую очередь, защитит несовершеннолетних от попадания на опасные сайты. Юные пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка», сообщает газета «Известия».





В настоящее время в стадии обсуждения находятся два варианта реализации данной инициативы: фильтрация только в образовательных учреждениях и и фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета.





Создание национального фильтра будет осуществляться в рамках государственной программы «Цифровая экономика», которую Дмитрий Медведев утвердил 31 июля.