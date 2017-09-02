9 школьников Нижнего Тагила получили премию им. Аммоса Черепанова (ФОТО)

Дипломы и премии были вручены девяти учащимся школ города.



Они представили свои работы в разных областях - изобретательство, моделирование, мото- и робототехника.



Кроме того, школьники были отмечены за победы в олимпиадах, выставках и иных мероприятиях всероссийского и международного уровней.



Девятиклассник Владислав Вахрушев из 39-й школы стал победителем интеллектуального состязания. Ему была вручена премия в размере 25 000 рублей. Владислав увлекается судомоделированием.





Напутственные слова Сергей Носов выразить в адрес всех участников церемонии:



