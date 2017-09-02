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Новости Нижнего Тагила

9 школьников Нижнего Тагила получили премию им. Аммоса Черепанова (ФОТО)

2 сентября 2017, 09:45Добавить новость
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Юные изобретатели Нижнего Тагила накануне были награждены премией имени Аммоса Черепанова. Торжественная церемония с участием мэра Сергея Носова состоялось в Доме Черепановых.

Дипломы и премии были вручены девяти учащимся школ города.

Они представили свои работы в разных областях - изобретательство, моделирование, мото- и робототехника.

Кроме того, школьники были отмечены за победы в олимпиадах, выставках и иных мероприятиях всероссийского и международного уровней.

 

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Девятиклассник Владислав Вахрушев из 39-й школы стал победителем интеллектуального состязания. Ему была вручена премия в размере 25 000 рублей. Владислав увлекается судомоделированием.

Напутственные слова Сергей Носов выразить в адрес всех участников церемонии: 

Вы стали примером для подражания среди своих сверстников. Желаю и дальше учиться и прославить родной город, также как это сделали ваши знаменитые предшественники.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

 

 
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