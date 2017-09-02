9 школьников Нижнего Тагила получили премию им. Аммоса Черепанова (ФОТО)

Юные изобретатели Нижнего Тагила накануне были награждены премией имени Аммоса Черепанова. Торжественная церемония с участием мэра Сергея Носова состоялось в Доме Черепановых.
Дипломы и премии были вручены девяти учащимся школ города.
Они представили свои работы в разных областях - изобретательство, моделирование, мото- и робототехника.
Кроме того, школьники были отмечены за победы в олимпиадах, выставках и иных мероприятиях всероссийского и международного уровней.
Девятиклассник Владислав Вахрушев из 39-й школы стал победителем интеллектуального состязания. Ему была вручена премия в размере 25 000 рублей. Владислав увлекается судомоделированием.
Напутственные слова Сергей Носов выразить в адрес всех участников церемонии:
Вы стали примером для подражания среди своих сверстников. Желаю и дальше учиться и прославить родной город, также как это сделали ваши знаменитые предшественники.
Фото: официальный сайт Нижнего Тагила