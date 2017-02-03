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Новости Нижнего Тагила

Кусок ткани в хлебе попался жительнице Нижнего Тагила (ФОТО)

3 февраля 2017, 17:50Добавить новость
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Хлеб с оригинальной начинкой приобрела в последние выходные января одна из жительниц Нижнего Тагила. В булке крестьянского нарезанного хлеба ей попался изодранный кусок ткани.

Тагильчанка рассказала редакции TagilCity.ru, что купила хлеб в магазине «Тагилхлеб» на проспекте Строителей. Кусочек ткани она заметила не сразу:

 

Ткань была в конце булки нарезанной, поэтому и не сразу увидели. Хлеб выбросили. Ну как выбросили... оставили эти два кусочка лежать в пакетике, остальное выбросили. Тряпку я выбросила. В магазин не стала возвращать, чек-то не сохранила, -- рассказала тагильчанка.

 

Найденная в хлебе ткань — белого цвета. По фактуре она напоминает ту, из которой делают полотенца или, быть может, халаты. Редакция обратилась за разъяснением на хлебокомбинат, однако оперативных комментариев не получила. Руководству компании направлен официальный запрос, ответ на который портал TagilCity.ru опубликует после получения.

 

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Ранее Нижнетагильский хлебокомбинат уже попадал в новостную повестку, когда на производстве работнице механизмом оторвало руку. А перед Новым годом другая тагильчанка сообщила, что купила сухари с личинками насекомых в магазине «Тагилхлеб» на Лебяжке.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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