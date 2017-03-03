Более 4500 школьников Нижнего Тагила будут сдавать ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году

Всего в городе будет функционировать 23 пункта проведения экзаменов, передает пресс-служба администрации. Подготовку к мероприятиям обсудили накануне в мэрии Нижнего Тагила.



Стало известно, что в нынешнем году не сдавшие экзамен девятиклассники получают допуск к пересдаче по двум предметам. Кроме того, представители учебных заведений и управления образования обсудили процедуру и особенности проведения экзаменов среди детей-инвалидов.



Сообщается, что по-прежнему в пунктах сдачи будут присутствовать общественные наблюдатели, а также будет организовано он-лайн наблюдение за ходом экзаменов.