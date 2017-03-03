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Новости Нижнего Тагила

Более 4500 школьников Нижнего Тагила будут сдавать ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году

3 марта 2017, 08:50Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Свердловская область,школа,школьники,ЕГЭ,экзамен,подготовка
Старшеклассникам Нижнего Тагила в этом году предстоит сдавать важные экзамены – ЕГЭ и ГВЭ. Известно, что к сдаче готовятся 3380 учеников девятых классов и 1203 одиннадцатиклассников.

Всего в городе будет функционировать 23 пункта проведения экзаменов, передает пресс-служба администрации. Подготовку к мероприятиям обсудили накануне в мэрии Нижнего Тагила.

Стало известно, что в нынешнем году не сдавшие экзамен девятиклассники получают допуск к пересдаче по двум предметам. Кроме того, представители учебных заведений и управления образования обсудили процедуру и особенности проведения экзаменов среди детей-инвалидов.

Сообщается, что по-прежнему в пунктах сдачи будут присутствовать общественные наблюдатели, а также будет организовано он-лайн наблюдение за ходом экзаменов.

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