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Новости Нижнего Тагила

Старейшая школа Нижнего Тагила отметила 170-летний юбилей (ФОТО)

3 марта 2017, 08:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 170-летний юбилей отметила старейшая школа города – школа №1 им.Н.К.Крупской. Поздравления учебное заведение принимало от депутатов ЗакСо, представителей администрации, коллег и выпускников.

История образовательного учреждения началась в 1847 году с открытия двухклассного училища при Входо-Иерусалимском соборе.

Интересно, что двери школы никогда не закрывались для учеников – ни в годы революции, ни во время Великой Отечественной войны. Многие выпускники школы стали почетными учителями страны в разные годы. И даже некоторые нынешние ученики видят свою стезю только в системе образования. Здесь учатся победители олимпиад, конкурсов и смотров.

 

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Также «первая» выпустила известных спортсменов, деятелей, военных, руководителей и многих других достойных граждан. Здесь образование получали писательница Н.Попова, металлург А.Ф.Захаров, доктор исторических наук Б.М.Морозов.

На торжественном вечере, посвященном юбилею школы, учителя получили благодарственные письма от Главы города. Сергей Носов пожелал коллективу учебного заведения никогда не останавливаться в развитии, стремиться только к лучшему и достигать новых побед, передает пресс-служба администрации.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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