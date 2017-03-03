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Новости Нижнего Тагила

Теплая погода поможет избежать паводка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 марта 2017, 18:55Добавить новость
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Нижний Тагил ведет активную подготовку к предстоящему паводку. В этом году погода на стороне тагильчан — благодаря недавнему потеплению и колеблющейся в пределах нуля температуре, снег тает постепенно. Это обстоятельство, возможно, позволит избежать ситуации 2016 года, когда в результате резкого потепления вода залила одну из главных улиц Нижнего Тагила и несколько коллективных садов.

Таяние проходит в довольно спокойном режиме. Если раньше мы констатировали, что предполагаемые объёмы паводковых вод на 70% превышают показатели прошлого года, то сейчас уже на 15%, -- отметил 3 марта на заседании противопаводкой комиссии заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

 

На заседании были озвучены конкретные цифры сброса воды в городских водохранилищах. Так, с 1 января уровень воды в Ленёвском водохранилище снизился на 8 сантиметров, но всё равно выше необходимого на 62 сантиметра. В Выйском пруду уровень воды понизился на 4 сантиметра, а в Верхне-Выйском — на 25 сантиметров. Константин Захаров поставил задачу к 1 апреля вывести уровень воды в водохранилищах на предпаводковый уровень.

 

Несмотря на снежную зиму, собравшиеся специалисты считают выход на предпаводковый уровень вполне реальным. Неясным остаётся лишь вопрос по Верхне-Выйскому водохранилищу. Дело в том, что в этом году нет прогноза из области:

 

Нет информации от Нижне-Обского водного управления, поэтому тяжело определить необходимый сброс на Верхне-Выйском водохранилище. Зеркало там небольшое, количество воды маленькое. Можно остаться без воды, -- сообщил один из специалистов.

 

В 2016 году из-за резкого потепления водохранилища Нижнего Тагила оказались перегружены массами талой воды, что привело к затоплению нескольких коллективных садов. Если в этом году сохранится благоприятная для постепенного таяния снега погода, стоит ожидать, что прошлогодняя ситуация не повторится.

администрация,вода,Нижний Тагил,паводок,половодье,погода,снег,водохранилище,пруд,уровень воды,Константин Захаров,подготовка
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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