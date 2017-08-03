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Новости Нижнего Тагила

Видеокамеры на пищеблоках могут появиться в детских садах и школах Свердловской области

3 августа 2017, 16:30Добавить новость
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Представители Роспотребнадзора (РПН) предложили установить на пищеблоках детских садов и школ видеокамеры.

Как считают представители РПН, данное нововведение поможет избежать отравления детей некачественными продуктами и заражения кишечными инфекциями.

Установка видеокамер не будет ущемлять права работников общепита и будет выгодна организаторам питания, которые смогут регулярно отслеживать технологический процесс. Пока РПН только рекомендует данную меру, но позже планирует заручиться поддержкой администрации региона, пишет ZNAK.

Отметим, что сейчас установка видеокамер на пищеблоках активно практикуется в частных школах и детских садах. 

 
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