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Новости Нижнего Тагила

Российские майнеры криптовалют могут получить льготы на электроэнергию

4 сентября 2017, 18:30Добавить новость
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Правительство РФ предлагает создать добытчикам криптовалют благоприятные условия для бизнеса.

В России разрабатывается проект о предоставлении льгот добытчикам криптовалюты. Новшество будет опробовано в одном из регионов РФ, где именно – пока не известно.

 

Майнерам предоставят скидку на электроэнергию – самый дорогостоящий ресурс в их бизнесе. Добытчики биткоинов создают в своих квартирах фермы, представляющие собой устройства с набором видеокарт. Для их оптимальной работы нужны охлаждающие системы, на обслуживание которых уходит значительная часть электроэнергии.

 

Эксперты считают, что проект поможет России выйти в лидеры по добыче криптовалюты. Более того, впоследствии страна может стать крупнейшим центром криптоэкономики. Целая отрасль получит большой толчок для развития, пишет газета Известия.

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