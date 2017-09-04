Российские майнеры криптовалют могут получить льготы на электроэнергию

В России разрабатывается проект о предоставлении льгот добытчикам криптовалюты. Новшество будет опробовано в одном из регионов РФ, где именно – пока не известно.

Майнерам предоставят скидку на электроэнергию – самый дорогостоящий ресурс в их бизнесе. Добытчики биткоинов создают в своих квартирах фермы, представляющие собой устройства с набором видеокарт. Для их оптимальной работы нужны охлаждающие системы, на обслуживание которых уходит значительная часть электроэнергии.

Эксперты считают, что проект поможет России выйти в лидеры по добыче криптовалюты. Более того, впоследствии страна может стать крупнейшим центром криптоэкономики. Целая отрасль получит большой толчок для развития, пишет газета Известия.