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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане жалуются на отсутствие подключения к интернету: что говорят провайдеры?

5 июня 2017, 10:05Добавить новость
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Нижний Тагил продолжает оправляться от последствий урагана, прошедшего вечером 3 июня. Коммунальные организации беспрестанно работают над тем, чтобы в полной мере возвратить в дома электроэнергию.

В большинстве районах города крупные узлы восстановлены. Однако тагильчане с нетерпением ждут возвращения в их дома интернета.

Дело в том, что все городские провайдеры находятся в сложной ситуации из-за обрыва магистрали, поэтому сроки подключения сети никто точно назвать не может. Соответствующее обращение к своим возмущенным клиентам разместил Convex.

 

Уверяем вас, все провайдеры сейчас находятся в подобной ситуации. Кому то повезло больше, кому то меньше. Оборваны магистрали, у всех. Мы все в одинаковом положении. Если на узловом доме, с которого вы подключены нет света, то интернет работать не будет. Нужно дождаться завершения работ по свету.


В связи с постоянными работами обещанные сроки подключения к сети срываются, а пользователи негодуют.

 

Они мне вечером сказали, что бригада выехала. Утром, что бригада выехала в 9. Потом лечили меня, что щит рекламный поднимают. Потом, что ищут обрыв. А потом просто прислали смс: «Извините, мы не смогли», -- рассказала пользовательница Юлия о провайдере «Инсис». – Я спрашиваю: Заявка была подана в 7 вечера, почему по ней начали работать только в 9 утра? Ответ: Дак ночью темно рабочим работать.

 

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Тем не менее, всех тагильчан призывают с пониманием и терпением относиться к проводимым в городе работам. По заверению провайдеров, с каждым часом количество неисправных узлов сокращается. Если у вас нет интернета - обращайтесь к вашему провайдеру, а также вы можете писать в редакцию TagilCity.ru на почту pressa@tagilcity.ru или звонить +7 (3435) 499-334. 

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Комментарии (1)
д-р Фауст 05.06.2017 10:12:56 #
"Планета" рулит!
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