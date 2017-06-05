Тагильчане жалуются на отсутствие подключения к интернету: что говорят провайдеры?

В большинстве районах города крупные узлы восстановлены. Однако тагильчане с нетерпением ждут возвращения в их дома интернета.



Дело в том, что все городские провайдеры находятся в сложной ситуации из-за обрыва магистрали, поэтому сроки подключения сети никто точно назвать не может. Соответствующее обращение к своим возмущенным клиентам разместил Convex.

Уверяем вас, все провайдеры сейчас находятся в подобной ситуации. Кому то повезло больше, кому то меньше. Оборваны магистрали, у всех. Мы все в одинаковом положении. Если на узловом доме, с которого вы подключены нет света, то интернет работать не будет. Нужно дождаться завершения работ по свету.



В связи с постоянными работами обещанные сроки подключения к сети срываются, а пользователи негодуют.

Они мне вечером сказали, что бригада выехала. Утром, что бригада выехала в 9. Потом лечили меня, что щит рекламный поднимают. Потом, что ищут обрыв. А потом просто прислали смс: «Извините, мы не смогли», -- рассказала пользовательница Юлия о провайдере «Инсис». – Я спрашиваю: Заявка была подана в 7 вечера, почему по ней начали работать только в 9 утра? Ответ: Дак ночью темно рабочим работать.

Тем не менее, всех тагильчан призывают с пониманием и терпением относиться к проводимым в городе работам. По заверению провайдеров, с каждым часом количество неисправных узлов сокращается. Если у вас нет интернета - обращайтесь к вашему провайдеру, а также вы можете писать в редакцию TagilCity.ru на почту pressa@tagilcity.ru или звонить +7 (3435) 499-334.