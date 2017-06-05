Юные книгочеи из Нижнего Тагила проходили квест в городской библиотеке (ФОТО)

2 июня тагильские школьники, несмотря на долгожданные каникулы, приняли участие в праздничной программе «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда!».
Программа была построена в виде квеста.
В этом году школьников ждала выставка из старинного ларца «Книжная улыбка лета». От любопытных глаз ларец закрыли на замок. Да вот беда, ключик пропал. Оказывается его спрятала Вреднючка, которую домовенок Кузя из дома за проказы выгнал. Вот и пришлось ребятам с ней поиграть, да ключик отыскать, -- рассказали в пресс-службе Центральной библиотеки Нижнего Тагила.
Во время решения головоломок ребята вспоминали знакомых авторов, любимых героев, тренировались в поиске книг на полках библиотеки.
Двери библиотеки всегда открыты для любознательных тагильчан, передает пресс-служба учреждения.
Фото: пресс-служба Центральной библиотеки