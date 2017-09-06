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Новости Нижнего Тагила

Достижения сельского хозяйства региона обсудят на «Агрофоруме-2017» в Екатеринбурге

6 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге стартовал «Агрофорум-2017» , выставка гостеприимства, сервиса и продуктов питания HIFE Russia. Это традиционное мероприятие собирает сельскохозяйственников со всей страны и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Присутствующим на открытии рассказали о том, что Свердловская область является лидером по производству молока, на втором месте регион стоит  по производству мясных продуктов, мяса курицы и яиц. Регион входит в десятку лидеров по ВВП среди субъектов Российской Федерации. Ппервый вице-губернатор Алексей Орлов заявкил, что в нынешнем году на поддержку АПК было выделено более 3 миллиардов рублей.

На площадке «Агрофорума-2017» пройдет конкурс на звание Шеф-повар года. Также участники продемонстрируют «Любимое блюдо футбольных болельщиков», в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

 

Участники выставки представили свежий урожай - фрукты, овощи, продукты переработки, материалы, технику и многое другое. Особое внимание уделили деловой части выставки - гости посещают консультации, круглые столы и мастер-классы, передает ФедералПресс.

 
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