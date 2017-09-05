Тагильские школьники протестируют двухэкранные планшеты от «Ростеха»

НЦЭО начал проект по внедрению электронной техники вместо учебников. Двухэкранные планшеты от корпорации «Ростех» получат четыре муниципалитета Свердловской области, включая Нижний Тагил.

Целью проекта является исследования качества образования при помощи электронных учебников.

Так, ученики одного класса будут проходить школьный предмет по обычным учебникам на бумажных носителях, а учащиеся другого класса будут проходить обучение с помощью планшетов.

Все учителя школ, которые будут участвовать в проекте, прошли необходимое обучение. Также им будет оказываться методическая поддержка. Результаты исследования будут подведены к концу учебного года в 2018, сообщает пресс-служба Администрации города.

На городской конференции обсуждался пилотный проект и перечень тагильских школ, которые в него попали. Уже в сентябре в 14 школ Нижнего Тагила поступят электронные образовательные ресурсы. Наряду с этим обучение будет вестись и по традиционным учебникам. Учителя уже прошли подготовку. Это учителя химии, биологии и завучи школ. В электронном образовательном ресурсе содержится как учебник, так и пособие, и рабочая тетрадь, и методичка. Электронный учебник позволит иметь больший доступ к федеральным информационным системам и для родителей, и для учащихся Пароли доступов предусмотрены также и для учащихся и для родителей, это позволит обучаться дистанционно, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Также это определенный элемент мотивации для наших школьников, которые любят использовать электронные гаджеты. Это интересно, инновационно и соответствует всем нормам САНПИН, -- рассказала советник Главы города по развитию системы образования Галина Масликова.

В исследовании будут участвовать восьмиклассники следующих образовательных учреждений Тагила: № 6, 10, 20, 21, 36, 38, 49, 50, Лицей, 61, 64, 66, 81, 95 и Горно-металлургическая школа.

Планшеты будут иметь два экрана по 10 дюймов каждый. Работают на ОС Android. Вес гаджета составляет 1,5 кг, но в будущем его обещают уменьшить.