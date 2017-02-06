| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Российское ведомство предложило добавлять в метиловый спирт добавку, делающую невозможной его потребление

6 февраля 2017, 20:50Добавить новость
алкоголь,безопасность,закон,Россия,спирт,метанол,торговля спиртным,минфин,минпромторг,ГОСТ

Глава аналитического управления российского ведомства заявил о том, что метаноловый спирт сделают неприятным на вкус во избежание его употребления внутрь.

Такая инициатива поступила от Росалкогольрегулирования, об этом сообщила газета «Известия». Метанол, входящий в состав данного вида спирта, является сильнодействующим ядом.

Предложение добавлять в продукт денатурат, вызывающий у человека рвоту, предлагается добавлять еще на стадии его производства.

Но такое решение должно быть принято коллегиально, заявил глава ведомства. На начальном этапе оно должно получить одобрение в Минпромторге и Минфине. При этом он заметил, что такое изменение в ГОСТе может отрицательно повлиять на закупки метанолового спирта зарубежными партнерами. 

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Приамурье может стать первым регионом России, где будет запрещена торговля алкоголем в ресторанах после 23 часов 30 января, 19:15
711 литров спиртосодержащей непищевой продукции изъято из незаконного оборота в торговых точках Среднего Урала 11 января, 10:30
Более 1 600 литров спиртосодержащей продукции изъято из незаконного оборота во время операции «Алкоголь» в Нижнем Тагиле (ФОТО) 27 декабря 2016, 17:10 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 74
Подписаться на новости