Российское ведомство предложило добавлять в метиловый спирт добавку, делающую невозможной его потребление

Глава аналитического управления российского ведомства заявил о том, что метаноловый спирт сделают неприятным на вкус во избежание его употребления внутрь.

Такая инициатива поступила от Росалкогольрегулирования, об этом сообщила газета «Известия». Метанол, входящий в состав данного вида спирта, является сильнодействующим ядом.



Предложение добавлять в продукт денатурат, вызывающий у человека рвоту, предлагается добавлять еще на стадии его производства.





Но такое решение должно быть принято коллегиально, заявил глава ведомства. На начальном этапе оно должно получить одобрение в Минпромторге и Минфине. При этом он заметил, что такое изменение в ГОСТе может отрицательно повлиять на закупки метанолового спирта зарубежными партнерами.