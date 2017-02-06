Всероссийская конференция для директоров школ пройдет в Екатеринбурге

Всероссийская конференция для директоров школ состоится в столице нашей области 7 февраля. В конференции примут участие директора школ со всей России.

Среди экспертов ожидаются: главы департаментов образования, председатель жюри конкурса «Директор школы», министр общего и профессионального образования, профессора.





Как пишет «Областная газета», конференция пройдет в школе №23. Участники получат методические материалы и записи выступлений коллег для внедрения инновационных передовых методик образования в своих регионах.