ЕГЭ был сорван из-за отключения света по вине рабочих в школе Первоуральска

В минувший понедельник, 5 июня, в Первоуральске школьники были вынуждены прекратить написание ЕГЭ по обществознанию. Причиной стало отключение электричества.

Кабель повредила сторонняя организация, которая выполняла ремонтные работы с нарушением - без участия энергетиков.



Без электричества, очевидно, процесс наблюдения за написанием экзамена оказался невозможным. Было принято решение о переносе тестирования.



Пока не ясно, как будет закончен экзамен. Представители управления образования потребовали от ремонтников письменного объяснения, пишет Ura.ru.