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Новости Нижнего Тагила

ЕГЭ был сорван из-за отключения света по вине рабочих в школе Первоуральска

6 июня 2017, 08:15Добавить новость
нарушение,происшествие,ремонт,Россия,Свердловская область,школа,школьники,Первоуральск,ЕГЭ,экзамен

В минувший понедельник, 5 июня, в Первоуральске школьники были вынуждены прекратить написание ЕГЭ по обществознанию. Причиной стало отключение электричества.

Кабель повредила сторонняя организация, которая выполняла ремонтные работы с нарушением - без участия энергетиков.

Без электричества, очевидно, процесс наблюдения за написанием экзамена оказался невозможным. Было принято решение о переносе тестирования.

Пока не ясно, как будет закончен экзамен. Представители управления образования потребовали от ремонтников письменного объяснения, пишет Ura.ru.

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