| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сотрудники несуществующей школы в Свердловской области 10 лет незаконно получали зарплату

6 июня 2017, 07:15Добавить новость
город,деньги,закон,нарушение,проверка,Россия,Свердловская область,школа,школьники,Среднеуральск,следственный комитет,доследственная проверка
Ряд СМИ Свердловской области разместили информацию о том, что сотрудники одной из образовательных школ в Среднеуральске во главе с директором получают зарплату и премиальные, несмотря на то, что здание вот уже 10 лет находится в процессе реконструкции и не принимает учеников.

Следственный комитет Свердловской области по Верхней Пышме начал проверку, передает пресс-служба регионального ведомства.

Работникам школы и руководству предстоит обосновать правомерность получения денежного вознаграждения во время отсутствия образовательного процесса. Также следователи разберутся, на каком этапе находится столь затянувшийся ремонт и по какой причине.

Для проверки будут изъяты все необходимые материалы, в том числе бухгалтерская и хозяйственная документация. По итогам будет принято процессуальное решение.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , ,
Трое коллекторов в Екатеринбурге избили 11-летнего мальчика-инвалида за несуществующий долг его матери 9 апреля, 09:05 2
Вандалы-пятиклассники сломали 157 надгробий на кладбище в посёлке Свердловской области 23 мая, 08:15
10-летняя девочка из поселка Горноуральского подвергалась истязаниям отчима: возбуждено уголовное дело 28 апреля, 15:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 129
Подписаться на новости