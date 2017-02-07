Старые подпорные стенки демонтировали рядом с дамбой у завода-музея в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Следующим логичным шагом станет укладка фундамента для новых стенок. Для этого, при помощи экскаватора, рабочие подрядной организации подготавливают котлован.

До завершения реконструкции осталось меньше двух месяцев. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены к 25 марта.

Напомним, необходимость реконструкции стенок возникла в связи с угрозой нового сильного паводка. В зоне риска находится расположенная на территории завода-музея котельная. На ремонт администрация Нижнего Тагила выделила 17,5 миллионов рублей.