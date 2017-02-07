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Новости Нижнего Тагила

Старые подпорные стенки демонтировали рядом с дамбой у завода-музея в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 февраля 2017, 12:15Добавить новость
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Реконструкция подпорных стенок на берегу реки Тагил перешла на новый этап. Рабочие полностью демонтировали повреждённые прошлогодним половодьем верхнюю и нижнюю подпорные стенки и подготавливают площадку к строительству новых стенок.

Следующим логичным шагом станет укладка фундамента для новых стенок. Для этого, при помощи экскаватора, рабочие подрядной организации подготавливают котлован.

 

До завершения реконструкции осталось меньше двух месяцев. Согласно техническому заданию, все работы должны быть завершены к 25 марта.

 

Напомним, необходимость реконструкции стенок возникла в связи с угрозой нового сильного паводка. В зоне риска находится расположенная на территории завода-музея котельная. На ремонт администрация Нижнего Тагила выделила 17,5 миллионов рублей.

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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