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Новости Нижнего Тагила

Юные гости библиотеки №14 рассказали об идеальном Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 августа 2017, 07:30Добавить новость
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Юные тагильчане на встрече в городской библиотеке №14 накануне узнали о судьбе родного города, которому исполняется 295 лет.

Мероприятие «Город глазами детей» было организовано библиотекарями. Ребята посмотрели презентацию о достопримечательностях и истории города. Также гости увидели мультфильм «Как Лисья гора себе имя выбирала». Затем состоялось обсуждение любимых городских мест.

Любознательные гости рисовали город таким, каким он должен быть – процветающим и благоустроенным.

Одни хотят видеть качели на Лисьей горе, другие – яркие цветочные клумбы на улицах города, третьи – новые аттракционы на Белой горе. Были и такие, кто мечтает о создании «Музея цветов». Урок рисования, добавим проходит и на бумаге, и на песке, рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки.

 

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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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