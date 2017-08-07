Юные гости библиотеки №14 рассказали об идеальном Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мероприятие «Город глазами детей» было организовано библиотекарями. Ребята посмотрели презентацию о достопримечательностях и истории города. Также гости увидели мультфильм «Как Лисья гора себе имя выбирала». Затем состоялось обсуждение любимых городских мест.



Любознательные гости рисовали город таким, каким он должен быть – процветающим и благоустроенным.





Одни хотят видеть качели на Лисьей горе, другие – яркие цветочные клумбы на улицах города, третьи – новые аттракционы на Белой горе. Были и такие, кто мечтает о создании «Музея цветов». Урок рисования, добавим проходит и на бумаге, и на песке, рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила