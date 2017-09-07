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Новости Нижнего Тагила

Разработчики игр ВКонтакте примут участие в первой игровой конференции в Москве

7 сентября 2017, 09:30Добавить новость
Россия,Свердловская область,Москва,вконтакте,социальная сеть,конференция,игры
Игровые разработчики ВКонтакте примут участие в первой узкоспециальной конференции VK High Score. Она состоится 12 октября в Yota Arena. Участники поделятся информацией о развитии игр в социальной сети.

Спикерами мероприятия станут Максим Бабичев - руководитель игровой платформы, Елена Морина из Destiny.Games, Сергей Бабаев из Cubivlc Games и многие другие. Они поведают о том, как происходит ежедневный маркетинг и аналитика сферы, а также о предвестниках кардинальных изменений на игровых площадках.

Состоятся дебаты между индивидуальными разработчиками и крупными игровыми компаниями. В них примут участие многие представители игровой индустрии.

Наша первая конференция соберёт под одной крышей как инди-разработчиков, начинающих свой путь, так и международные компании. Мероприятие будет полезным тем, кто уже знает платформу наизусть, и специалистам, планирующим публикацию игр в VK. Наша цель – создать атмосферу открытого общения и обмена опытом, -- поделился Максим Бабичев.

 

Чтобы посетить мероприятие, нужно оставить заявку в сообществе VK High Score. Вход на конференцию свободный, однако места ограничены.

Главным партнёром научного мероприятия является международная бизнес-конференция для игровой индустрии White Nights Conference. А ранее ВК запустили отдельную платформу для игр, которая не требует установки и подходит для мобильного приложения.

 
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