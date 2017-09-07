Разработчики игр ВКонтакте примут участие в первой игровой конференции в Москве

Спикерами мероприятия станут Максим Бабичев - руководитель игровой платформы, Елена Морина из Destiny.Games, Сергей Бабаев из Cubivlc Games и многие другие. Они поведают о том, как происходит ежедневный маркетинг и аналитика сферы, а также о предвестниках кардинальных изменений на игровых площадках.





Состоятся дебаты между индивидуальными разработчиками и крупными игровыми компаниями. В них примут участие многие представители игровой индустрии.





Наша первая конференция соберёт под одной крышей как инди-разработчиков, начинающих свой путь, так и международные компании. Мероприятие будет полезным тем, кто уже знает платформу наизусть, и специалистам, планирующим публикацию игр в VK. Наша цель – создать атмосферу открытого общения и обмена опытом, -- поделился Максим Бабичев.

Чтобы посетить мероприятие, нужно оставить заявку в сообществе VK High Score. Вход на конференцию свободный, однако места ограничены.





Главным партнёром научного мероприятия является международная бизнес-конференция для игровой индустрии White Nights Conference. А ранее ВК запустили отдельную платформу для игр, которая не требует установки и подходит для мобильного приложения.