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Новости Нижнего Тагила

Российский спектрометр помог выяснить причину отсутствия жизни на Марсе

7 сентября 2017, 14:30Добавить новость
вода,образование,проверка,Россия,Марс,космос,наука
Российские ученые выяснили, что значительная часть воды ушла с поверхности Марса в результате катастрофы.

Ученые установили, что возникновению жизни на Марсе помешало падение метеорита и выброс воды с планеты в открытый космос. Данные были получены с российского нейронного спектрометра, установленного на борту американского марсохода.

 

При анализе информации эксперты отметили, что эволюция на Красной планете была более сложной, чем на Земле. Однако после катастрофы плотная атмосфера и магнитное поле разрушились, а воды в верхних грунтах Марса осталось около 5%. В результате планета стала сухой и безжизненной.

 

Руководитель эксперимента заметил, что данные, полученные посредством спектрометра, очень важны для последующих исследований. Они помогут выяснить, нужно ли завозить воду на планету и возможна ли ее добыча на Марсе, пишет газета Известия.

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