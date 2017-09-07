Российский спектрометр помог выяснить причину отсутствия жизни на Марсе

Ученые установили, что возникновению жизни на Марсе помешало падение метеорита и выброс воды с планеты в открытый космос. Данные были получены с российского нейронного спектрометра, установленного на борту американского марсохода.

При анализе информации эксперты отметили, что эволюция на Красной планете была более сложной, чем на Земле. Однако после катастрофы плотная атмосфера и магнитное поле разрушились, а воды в верхних грунтах Марса осталось около 5%. В результате планета стала сухой и безжизненной.

Руководитель эксперимента заметил, что данные, полученные посредством спектрометра, очень важны для последующих исследований. Они помогут выяснить, нужно ли завозить воду на планету и возможна ли ее добыча на Марсе, пишет газета Известия.