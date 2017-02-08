Гимназия №18 Нижнего Тагила попала в топ-200 лучших школ России

В рейтинге лучших школ России оказались 20 общеобразовательных учреждений Свердловской области. Среди них есть и нижнетагильская гимназия, сообщает «Областная газета».

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список лучших школ России. Свердловские учебные заведения заняли среди 200 ведущих школ РФ 2-е место после московских: 19 – из Екатеринбурга, 1 – из Первоуральска. Гимназия №18 из Нижнего Тагила – тоже в списке лучших в топ-200. 3-е место – у Красноярского края.





Рейтинг составлен для оценки школ, готовящих студентов для 17 высших учебных заведений Российской Федерации. 51% ведущих школ РФ расположены в Москве, 10% - в Свердловской области, 9% - в Красноярском крае.