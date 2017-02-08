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Минобрнауки России изменило стандарты по русскому языку для младших классов

8 февраля 2017, 19:55Добавить новость
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Образовательное ведомство России конкретизировало требования к обучению школьников по каждому предмету, сообщает газета «Известия»

В федеральных стандартах по русскому языку значительно сократился раздел, изучающий фонетику слов. Например, полностью исчезло требование к умению учащихся писать произношение слова в квадратных скобках, как было ранее.

 Высвобожденные часы будут потрачены на обучение навыкам устной и письменной речи, как говорится в новом постановлении Минобрнауки.

Эксперты рабочей группы, разрабатывающие ФГОС, занимаются детализацией новых требований к образованию с осени прошлого года. Некоторые вопросы все еще остаются не утвержденными. Например, до сих пор у специалистов нет единства в вопросе: должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество.

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