Минобрнауки России изменило стандарты по русскому языку для младших классов

Образовательное ведомство России конкретизировало требования к обучению школьников по каждому предмету, сообщает газета «Известия».

В федеральных стандартах по русскому языку значительно сократился раздел, изучающий фонетику слов. Например, полностью исчезло требование к умению учащихся писать произношение слова в квадратных скобках, как было ранее.





Высвобожденные часы будут потрачены на обучение навыкам устной и письменной речи, как говорится в новом постановлении Минобрнауки.





Эксперты рабочей группы, разрабатывающие ФГОС, занимаются детализацией новых требований к образованию с осени прошлого года. Некоторые вопросы все еще остаются не утвержденными. Например, до сих пор у специалистов нет единства в вопросе: должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество.