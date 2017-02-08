| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пятеро школьников из Нижнего Тагила заняли призовые места на фестивале исследовательских проектов Малой академии наук (ФОТО)

8 февраля 2017, 12:30Добавить новость
дети,Нижний Тагил,образование,школа,школьники,наука,фестиваль,проект,исследование,академия наук
Ученики школы №144 недавно вернулись в Нижний Тагил из Обнинска. Там в самом конце января Малая академия наук проводила фестиваль-конференцию «Юный исследователь». Конкуренцию тагильчанам составили более двухсот детей из различных городов России. Тем не менее, тагильские школьники добились успеха — все пятеро заняли призовые места.

В программе фестиваля были олимпиада, творческие игры, встречи с известными писателями и актерами. Но самое главное, из-за чего более двухсот детей собрались в этом месте, это защита исследовательских проектов.

 

Пятиклассники из Нижнего Тагила достойно показали себя на этом мероприятии. Так, первое место в краеведческой категории заняла Коровина Анастасия. Её проект был посвящен основателю Нижнего Тагила — Акинфию Демидову. Она рассказала, почему в центре города поставлен памятник Николаю Демидову, хотя тот и не бывал в Тагиле, а памятник Акинфию стоит во Флоренции.

 

дети,Нижний Тагил,образование,школа,школьники,наука,фестиваль,проект,исследование,академия наук

 

Проект «Гудок из прошлого» Елизаветы Ивановой и Александра Черемных подробно рассказывал об истории местной железной дороги. Ребята даже изготовили по нему путеводитель:

 

Это проект о нашей тагильской узкоколейной железной дороге, её истории. Родственники одного из участников проработали на ней в общей сложности 233 года. Был изготовлен путеводитель по этой железной дороге, -- рассказала редакции TagilCity.ru педагог Любовь Козина.

 

Но не только краеведением сильны тагильские школьники. На фестивале были представлены разные категории — краеведческая, мир человека, биология, ОБЖ. В каждой из них соревновались около 25 детей. Тагильчанка Алиса Александрова представила проект об истории развития театра в Нижнем Тагиле, а также известных всей стране тагильских актерах. Проект носит название «Театральное наследие» и занял второе место.

 

Александр Зубренков в своем проекте исследовал историю спорта в Нижнем Тагиле, в частности футбола. Он разработал, изготовил и показал форму для младших школьников. Жюри присудило его работе третье место.

 

С пользой провели время и педагоги Елена Перевощикова и Любовь Козина, которые сопровождали ребят в этой поездке. В то время как дети участвовали в различных играх и олимпиадах, исследовательских фестах и творческих играх, педагоги из разных городов общались между собой и обменивались опытом в формате семинара.

 

дети,Нижний Тагил,образование,школа,школьники,наука,фестиваль,проект,исследование,академия наукдети,Нижний Тагил,образование,школа,школьники,наука,фестиваль,проект,исследование,академия наук
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Национальный проект «Образование» обсуждался на заседании совета в администрации Нижнего Тагила 31 января, 18:55
Сегодня в одной из школ Нижнего Тагила состоялся монтаж камер видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ (ФОТО) 27 апреля 2016, 16:35 4
Запись детей в первый класс стартовала в Нижнем Тагиле: в школу пойдут 4690 первоклашек 1 февраля, 13:05 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 167
Подписаться на новости