Пятеро школьников из Нижнего Тагила заняли призовые места на фестивале исследовательских проектов Малой академии наук (ФОТО)

В программе фестиваля были олимпиада, творческие игры, встречи с известными писателями и актерами. Но самое главное, из-за чего более двухсот детей собрались в этом месте, это защита исследовательских проектов.

Пятиклассники из Нижнего Тагила достойно показали себя на этом мероприятии. Так, первое место в краеведческой категории заняла Коровина Анастасия. Её проект был посвящен основателю Нижнего Тагила — Акинфию Демидову. Она рассказала, почему в центре города поставлен памятник Николаю Демидову, хотя тот и не бывал в Тагиле, а памятник Акинфию стоит во Флоренции.

Проект «Гудок из прошлого» Елизаветы Ивановой и Александра Черемных подробно рассказывал об истории местной железной дороги. Ребята даже изготовили по нему путеводитель:

Это проект о нашей тагильской узкоколейной железной дороге, её истории. Родственники одного из участников проработали на ней в общей сложности 233 года. Был изготовлен путеводитель по этой железной дороге, -- рассказала редакции TagilCity.ru педагог Любовь Козина.

Но не только краеведением сильны тагильские школьники. На фестивале были представлены разные категории — краеведческая, мир человека, биология, ОБЖ. В каждой из них соревновались около 25 детей. Тагильчанка Алиса Александрова представила проект об истории развития театра в Нижнем Тагиле, а также известных всей стране тагильских актерах. Проект носит название «Театральное наследие» и занял второе место.

Александр Зубренков в своем проекте исследовал историю спорта в Нижнем Тагиле, в частности футбола. Он разработал, изготовил и показал форму для младших школьников. Жюри присудило его работе третье место.

С пользой провели время и педагоги Елена Перевощикова и Любовь Козина, которые сопровождали ребят в этой поездке. В то время как дети участвовали в различных играх и олимпиадах, исследовательских фестах и творческих играх, педагоги из разных городов общались между собой и обменивались опытом в формате семинара.