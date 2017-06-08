Программу распознавания лиц получили в распоряжение российские полицейские (ФОТО)

Силовые структуры России получили от спецслужб систему распознавания лиц. Сейчас в нейронную сеть попадут террористы и дебоширы, даже если они находятся в толпе людей, и их трудно распознать по записям видеокамер.

В некоторых регионах страны программа распознавания лиц уже действует и используется в работе полицейских, сообщает газета «Известия».



Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа. В основе высокотехнологичного программного комплекса лежит самообучающаяся нейронная сеть.

Программа позволяет идентифицировать людей по определенному количеству признаков. Настоящий компьютерный разум сможет в толпе найти преступников по определенным признакам.







Таким образом, искусственный интеллект будет следить за безопасностью.





Один из разработчиков программы Артем Кухаренко, сказал о том, что система выложена в открытое пользование. Люди про нее знают и делают выводы, что стоит выкладывать в сети, а что — нет.





Фото: «Известия»