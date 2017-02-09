Студенты Нижнего Тагила побывали в гостях у отряда ОМОН (ФОТО)

Подросткам рассказали о том, какие зачеты нужно сдавать, чтобы поступить в отряд. Также поведали подрастающему поколению о служебных буднях: выездах, спецоперациях, охране общественного порядка и серьезных тренировках как работе над собой.



Интерес у студентов вызвало оружие – пистолет Макарова, ТТ, винтовки и даже гранатомет. Ребятам также продемонстрировали технику – бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортер и бронированный УАЗ.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

Студенты техникума, несмотря на мороз, пришли в полном составе. Многие ребята, уверены в общественном совете при МУ МВД «Нижнетагильское», наверняка захотят служить на срочной службе в Вооруженных силах России.