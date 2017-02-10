Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле может лишиться статуса филиала: вопрос о закрытии решается в Строгановской академии

Какие последствия для тагильского художественного колледжа могут стоять за этими переменами?

Открепление Уральского филиала от Строгановской академии и последующая интеграция в образовательную структуру ВШНИ может произойти только через условное закрытие филиала и воссоздание его в образовательной структуре Высшей школы народных искусств. Однако создание новых филиалов при высших учебных заведениях законодательно запрещено. Поэтому с точки зрения законодательства возникают некоторые сомнения относительно будущего колледжа, -- рассказал редакции TagilCity.ru заместитель директора колледжа Елисей Леонидович Воврженчик.

Потеря возможности использования методической базы академии внесёт изменения в образовательный процесс.





Академический уровень образования предполагает высокий уровень академических дисциплин – рисунка и живописи, которые несут в себе и общекультурную значимость. ВШНИ вряд ли сможет предоставить аналогичную базу дисциплин, -- считает заместитель директора.

Одна из студенток добавила, что приезды различных специалистов из Строгановской академии были достаточно плодотворны и интересны.

Действительно, приезжавшие специалисты Строгановской академии высоко оценивали уровень тагильского художественного колледжа. Проблем со встраиванием в систему Строгановской академии не было, удастся ли встроиться в систему ВШНИ - пока не известно, -- поясняет Елисей Воврженчик.



Также остаётся неясным, каким образом эти перемены скажутся на направлении «Дизайн», которое не является основным в новом головном ВУЗе.

В ВШНИ структура образовательных учреждений не подразумевает серьёзно развитой специальности «Дизайн», а в нашем колледже на неё поступает большая часть абитуриентов, -- отмечает преподаватель колледжа.



Тагильские студенты часто поступают в Высшую школу народных искусств, но в обратно Тагил практически никто не возвращается.

С одной стороны – это определённо плюс. Однако еще ни один из поступивших не вернулся обратно, а ведь промыслы – это региональная культура. Должны были бы подготавливаться кадры, которые остаются на местах, для выполнения основных задач - возрождения и сохранения нашей культуры. Вместо этого они уезжают в столицу учиться и там остаются. Такая практика не самая полезная для региона, -- уверен Елисей Леонидович.



Тагильская школа всегда являлась уникальным соединением промышленности и народного творчества. Строгановская академия аналогичным образом была организована и сохраняет оба направления, продолжая традиции промышленной школы.

Мы считаем, что подобная структура ВУЗа полностью совпадает с историей и структурой нашего колледжа. ВШНИ обладает своими историческими традициями, но такой смычки там нет, -- подытожил заместитель директора.



Окончательное решение в Строгановской академии планировалось принять 8 февраля. Однако совет в этот день не состоялся.





Учёный совет перенесён на другую дату в связи с уходом на больничный исполняющего обязанности ректора московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, -- пояснили в ректорате МГХПА им. С. Г. Строганова.

Учёный совет пройдёт в ближайшее время.

