Одноклассники запустили еженедельные рейтинги самых популярных песен России

Для артистов это, кстати, тоже плюс. Так они смогут увеличивать свою популярность и получать максимум доходов от аудиорекламы. От прослушивания песен пользователями соцсетей зависит их «зарплата».



В первый чат на платформе социальной сети Одноклассники вошли песни Светланы Лободы («Случайная»), Юлианны Карауловой («Ты не такой») и дуэт Artik&Asti («Неделимы»).