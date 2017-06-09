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Новости Нижнего Тагила

Одноклассники запустили еженедельные рейтинги самых популярных песен России

9 июня 2017, 08:15Добавить новость
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Пользователи Одноклассников теперь могут еженедельно знакомиться с рейтингом наиболее прослушиваемых песен. На сайте социальной сети были запущены музыкальные чарты.

Для артистов это, кстати, тоже плюс. Так они смогут увеличивать свою популярность и получать максимум доходов от аудиорекламы. От прослушивания песен пользователями соцсетей зависит их «зарплата».

В первый чат на платформе социальной сети Одноклассники вошли песни Светланы Лободы («Случайная»), Юлианны Карауловой («Ты не такой») и дуэт Artik&Asti («Неделимы»).

© TagilCity.ru
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