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Новости Нижнего Тагила

Размываемый грунтовыми водами мост на проспекте Мира в Нижнем Тагиле за год так и не был отремонтирован (ФОТО)

10 февраля 2017, 15:05Добавить новость
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Общественная организация «Тагил без ям» обратилась в прокуратуру с просьбой обязать администрацию починить мост на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Почти год прошел с тех пор как активисты общественного движения «Тагил без ям» обратили внимание мэрии на состояние моста на проспекте Мира. Там, напомним, грунтовые воды постепенно размывали защитный конус, что в будущем может сделать мост небезопасным для проезда. Общественники просили провести ремонт этого путепровода в 2016 году. 


В перечне необходимых ремонтных работ не меньше 15 пунктов. Среди них значатся: демонтаж блока упора, обмазочная гидроизоляция, установка водоотводных лотков, заделка трещин, восстановление разрушенного бетона.


За 11 прошедших месяцев никакого ремонта моста проведено не было. Когда наступит весна, и везде будут бежать ручьи талой воды, размытие защитного конуса продолжится. Лидер общественного движения Никита Чапурин отправил обращение прокурору Тагилстроевского района Андрею Чанышеву с просьбой обязать администрацию привести мост на проспекте Мира в надлежащее состояние.

 

На сегодняшний день никаких ремонтных работ на мосту не проводилось, обязанности по содержанию сооружения администрацией города не выполняются, -- отметил он в письме прокурору.

 

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Фото ОД «Тагил без ям»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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