Размываемый грунтовыми водами мост на проспекте Мира в Нижнем Тагиле за год так и не был отремонтирован (ФОТО)

Почти год прошел с тех пор как активисты общественного движения «Тагил без ям» обратили внимание мэрии на состояние моста на проспекте Мира. Там, напомним, грунтовые воды постепенно размывали защитный конус, что в будущем может сделать мост небезопасным для проезда. Общественники просили провести ремонт этого путепровода в 2016 году.



В перечне необходимых ремонтных работ не меньше 15 пунктов. Среди них значатся: демонтаж блока упора, обмазочная гидроизоляция, установка водоотводных лотков, заделка трещин, восстановление разрушенного бетона.



За 11 прошедших месяцев никакого ремонта моста проведено не было. Когда наступит весна, и везде будут бежать ручьи талой воды, размытие защитного конуса продолжится. Лидер общественного движения Никита Чапурин отправил обращение прокурору Тагилстроевского района Андрею Чанышеву с просьбой обязать администрацию привести мост на проспекте Мира в надлежащее состояние.