Юные детективы библиотеки Нижнего Тагила проводили расследования и участвовали в литературном «опознании» (ФОТО)

37 ребят для проведения расследований вступили в детективные агентства - «Уральский следопыт», «Секретные материалы», «Тайны старого чемодана» и «Лабиринты поиска». Ребятам предстояло выполнить первые литературные «опознания», а также научиться ориентироваться на местности и разгадать множество загадок о Нижнем Тагиле.



Кроме того, школьники посетили выставку «Со вкусом детектива», которая была организована специально для них. В завершение всех испытаний детективы получили сладкое вознаграждение.

Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила