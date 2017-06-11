| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Юные детективы библиотеки Нижнего Тагила проводили расследования и участвовали в литературном «опознании» (ФОТО)

11 июня 2017, 13:15Добавить новость
город,дети,конкурс,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,школа,школьники,библиотека
В Центральной библиотеке Нижнего Тагила накануне прошла презентация программы «Тайны библиотечных полок». Мероприятие как раз рассчитано на то, чтобы заинтересовать школьников в летний период.

37 ребят для проведения расследований вступили в детективные агентства - «Уральский следопыт», «Секретные материалы», «Тайны старого чемодана» и «Лабиринты поиска». Ребятам предстояло выполнить первые литературные «опознания», а также научиться ориентироваться на местности и разгадать множество загадок о Нижнем Тагиле.

Кроме того, школьники посетили выставку «Со вкусом детектива», которая была организована специально для них. В завершение всех испытаний детективы получили сладкое вознаграждение.

 

город,дети,конкурс,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,школа,школьники,библиотекагород,дети,конкурс,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,школа,школьники,библиотека
Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Воспитанники ГДДЮТ сразились на танцполе в Нижнем Тагиле (ФОТО) сегодня, 09:45
Школьники Нижнего Тагила повторяли сказки Пушкина на празднике в городской библиотеке (ФОТО) сегодня, 09:00
Юные книгочеи из Нижнего Тагила проходили квест в городской библиотеке (ФОТО) 5 июня, 07:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 56
Подписаться на новости