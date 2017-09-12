Космобот Спотти от ВКонтакте и Роскосмоса отправится на МКС в октябре

Известно, что Спотти будет находиться на борту корабля Прогресс МС-07. Процесс запуска ракеты будет доступен в прямом эфире ВКонтакте.



12 сентября, космонавт Александр Мисуркин отправится на орбиту. Он будет «общаться» со Спотти на Международной космической станции.



С помощью робота пользователи увидят жизнь космонавтов и даже будут общаться с ними. Будет возможность и обратной связи: юзеры смогут транслировать видео с планеты Земля.



Сейчас проходит тестирование космобота на различные параметры: совместимость норм, пожарная безопасность, нагрузка вибрацией и многое другое. Робота создавали разработчики от ВКонтакте, представители Роскосмоса и РКК Энергия.

Я рад быть частью этого проекта по популяризации космоса. Все знают, что сегодня соцсети являются самым быстрым способом доставки информации. Отправлять космические фотографии и видео прямо в личные сообщения человеку - такого мы ещё не делали, -- сказал космонавт Александр Мисуркин.