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Космобот Спотти от ВКонтакте и Роскосмоса отправится на МКС в октябре

12 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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В октябре 2017 года в космос отправится космобот Спотти от ВКонтакте и Роскосмоса. Робот вместе с космонавтами полетит на МКС.

Известно, что Спотти будет находиться на борту корабля Прогресс МС-07. Процесс запуска ракеты будет доступен в прямом эфире ВКонтакте.

12 сентября, космонавт Александр Мисуркин отправится на орбиту. Он будет «общаться» со Спотти на Международной космической станции.

С помощью робота пользователи увидят жизнь космонавтов и даже будут общаться с ними. Будет возможность и обратной связи: юзеры смогут транслировать видео с планеты Земля.

Сейчас проходит тестирование космобота на различные параметры: совместимость норм, пожарная безопасность, нагрузка вибрацией и многое другое. Робота создавали разработчики от ВКонтакте, представители Роскосмоса и РКК Энергия.

 

Я рад быть частью этого проекта по популяризации космоса. Все знают, что сегодня соцсети являются самым быстрым способом доставки информации. Отправлять космические фотографии и видео прямо в личные сообщения человеку - такого мы ещё не делали, -- сказал космонавт Александр Мисуркин.

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