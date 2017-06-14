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ВКонтакте запустили возможность создания уникальных масок в историях

14 июня 2017, 08:55Добавить новость
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Теперь любой пользователь ВКонтакте может создать собственную маску, которая накладывается на лица в реальном времени, и поделиться ей с другими пользователями. Социальная сеть первой запустила такую возможность.

Для того, чтобы поделиться маской, необходимо в личных сообщениях сообщества vk.com/vkmasks предложить свой вариант. Те маски, которые пройдут модерацию, попадут в общий каталог.

В 2017 году ВКонтакте провела состязание VK Masks Contest, в котором приняли участие десятки иллюстраторов, аниматоров и 3D-художников. Самые интересные уже доступны в мобильном приложении.

Маски ВКонтакте отличаются тем, что любой пользователь имеет возможность внедрить свою идею, с любимым героем или мемом. Лучшие работы будут видеть миллионы пользователей, отметил руководитель проектов ВК Олег Илларионов. Он также сообщил, что сервис разрабатывался совместно с Mail.Ru Group.

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