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Новости Нижнего Тагила

Заявление Дмитрия Рогозина о возврате RAE в Нижний Тагил стало сюрпризом - Сергей Носов (ФОТО)

14 сентября 2017, 14:30Добавить новость
9 сентября Дмитрий Рогозин на праздновании Дня Танкиста в Нижнем Тагиле сообщил о возврате выставки вооружения на полигон «Старатель».
Я услышал об этом 9 сентября на Дне Танкиста. И это действительно был подарок и сюрприз на День Танкиста. Еще не определен формат, насколько я понимаю, но то, что в Тагиле, это мероприятие должно быть, наверно, все с этим согласятся. И я думаю, что об этом говорил Дмитрий Олегович, когда обращал внимание на прекрасную инфраструктуру полигона «Старатель», которая создавалась не один год. А вот формат предстоит еще через месяц-два узнать, и мы готовы активно поработать как всегда вместе с правительством Свердловской области по проведению любого мероприятия по уровню любого масштаба, -- заявил Сергей Носов.
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