Заявление Дмитрия Рогозина о возврате RAE в Нижний Тагил стало сюрпризом - Сергей Носов (ФОТО)

Я услышал об этом 9 сентября на Дне Танкиста. И это действительно был подарок и сюрприз на День Танкиста. Еще не определен формат, насколько я понимаю, но то, что в Тагиле, это мероприятие должно быть, наверно, все с этим согласятся. И я думаю, что об этом говорил Дмитрий Олегович, когда обращал внимание на прекрасную инфраструктуру полигона «Старатель» , которая создавалась не один год. А вот формат предстоит еще через месяц-два узнать, и мы готовы активно поработать как всегда вместе с правительством Свердловской области по проведению любого мероприятия по уровню любого масштаба, -- заявил Сергей Носов.