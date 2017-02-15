Шесть пар двойняшек из Екатеринбурга были разлучены из-за нехватки мест в школах

Известно, что такая ситуация сложилась в 38-ми престижных школах столицы Урала. Родители, желая устроить детей в лучшее, по их мнению, учебное заведение, оформляют временную прописку. Уже сейчас количество школьников с временной регистрацией – в среднем порядка 60%. Это касается в основном Орджоникидзевского района, центра, Пионерского и Академического.



В Департаменте образовании сообщили, что шесть пар близнецов были разлучены из-за нехватки мест и отсутствие льгот для семей с двойняшками.