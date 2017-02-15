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Новости Нижнего Тагила

Шесть пар двойняшек из Екатеринбурга были разлучены из-за нехватки мест в школах

15 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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В школах Екатеринбурга происходит настоящий ажиотаж, который привел к серьезным проблемам. Мест в школах не хватает, поэтому в разные школы отправляют даже неразлучных близнецов.

Известно, что такая ситуация сложилась в 38-ми престижных школах столицы Урала. Родители, желая устроить детей в лучшее, по их мнению, учебное заведение, оформляют временную прописку. Уже сейчас количество школьников с временной регистрацией – в среднем порядка 60%. Это касается в основном Орджоникидзевского района, центра, Пионерского и Академического.

В Департаменте образовании сообщили, что шесть пар близнецов были разлучены из-за нехватки мест и отсутствие льгот для семей с двойняшками.

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