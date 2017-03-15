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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура Екатеринбурга проверит дома с нелегально прописанными первоклассниками

15 марта 2017, 08:50Добавить новость
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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возникли проблемы с зачислением детей в первый класс. Из-за изменившегося законодательства родители стали покупать прописку рядом с престижными школами, не давая возможности поступить в учебное заведение тем, кто действительно живет в том или ином районе.

Так, количество первоклассников с временной пропиской в 2017 году достигло 50%. По этой причине родители оставшихся за порогом школы детей обращаются в прокуратуру. Будет организована проверка тех домов, на которые падает подозрение по факту фиктивной регистрации, пишет E1.ru.

Особое внимание, по заявлению прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, обратят и на зачисление братьев и сестер. Так, в нынешнем году шесть пар двойняшек оказались разлучены по разным учебным заведениям.

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