Прокуратура Екатеринбурга проверит дома с нелегально прописанными первоклассниками

Так, количество первоклассников с временной пропиской в 2017 году достигло 50%. По этой причине родители оставшихся за порогом школы детей обращаются в прокуратуру. Будет организована проверка тех домов, на которые падает подозрение по факту фиктивной регистрации, пишет E1.ru.



Особое внимание, по заявлению прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, обратят и на зачисление братьев и сестер. Так, в нынешнем году шесть пар двойняшек оказались разлучены по разным учебным заведениям.