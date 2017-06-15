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Новости Нижнего Тагила

90 выпускников школы в Тавде получили неудовлетворительные оценки из-за ошибки организаторов экзамена

15 июня 2017, 14:35Добавить новость
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Все одиннадцатиклассники тавдинских школ получили «двойки» на выпускных экзаменах по математике из-за ошибки в организации ЕГЭ. Всем 90 ученикам предложили пересдать экзамен 28-29 июня. 

31 мая выпускники трех школ Тавды сдавали ЕГЭ по математике. Ученики заметили несоответствие кода на конвертах и КИМов, о чем сообщили преподавателям. Те решили все-таки дать возможность детям написать работы.

А позднее в «Электронном дневнике» выпускников появились оценки за экзамен. Все они были неудовлетворительные. Причина понятна: работы учеников проверяет машина, и ошибка в кодах повлияла на результаты оценки работ учащихся.

Всем выпускникам предложили еще раз сдать ЕГЭ 28-29 июня. Родители учеников возмущены, ведь как раз в конце июня выпускники планировали получить аттестат и подавать документы в вузы.

Родители решили обратиться в отдел образования с требованием перепроверить работы вручную, пересмотреть результаты и выяснить, по чьей вине произошла ошибка, об этом сообщает «Екатеринбург-ТВ».

 

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