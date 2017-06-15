Урок безопасности прошёл для учеников школы №75 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мероприятия было организовано в рамках профилактической работы во время летних каникул и прошло на занятиях школьного лагеря. Полицейские провели акцию «Моя личная безопасность» в игровой форме. Так, ученики разделились на две команды для того, чтобы отвечать на каверзные вопросы по теме поведения в различных ситуациях - при пожаре, ограблении, которые могут застать ребёнка в отсутствие взрослого.





Как сообщили в пресс-службе тагильской полиции, ребята успешно справились с ответами. Самые активные школьники даже получили подарки.



Также сотрудники полиции подвели итоги конкурса рисунков. Победителям были вручены мягкие игрушки и дипломы.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле



В завершение встречи школьники и педагоги поблагодарили гостей - майора Макарову из отдела ПДН №18 и капитана Морозовскую из отделения пропаганды ГИБДД за познавательную встречу.