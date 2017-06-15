| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Заявка России на возможность принять ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентована в Париже (ВИДЕО)

15 июня 2017, 10:40Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,выставка,видео,видеоклип,заявка,участие,кандидаты,кандидат,Париж,куйвашев,Евгений Куйвашев,презентация,экспо
Екатеринбург представил в Париже заявку России на проведение ЭКСПО-2025 наряду с другими кандидатами.

14 июня в Париже мировому сообществу была представлена презентация Екатеринбурга на проведение у себя всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Сотни иностранных журналистов, дипломатов, чиновников, бизнесменов увидели видеопрезентацию уральской столицы. В своих выступлениях участники российской делегации, среди которых был и врио губернатора Свердловской области Куйвашев, представили Екатеринбург как крупнейший промышленный научный образовательный и культурный центр России.

Уральская столица уже была ранее кандидатом на проведение ЭКСПО, но проиграла Дубаю. Тем не менее, члены уральской команды не оставили надежду на принятие участия в конкурсе еще раз и приложили все силы, чтобы еще раз доказать, что достойны провести у себя такое крупное международное мероприятие.

Евгений Куйвашев обратился к присутствующим на английском языке:

ЭКСПО 2025 — отличная возможность показать всему миру новый облик, новые грани новой России. Мы являемся надежным партнером, и, если нам будет предоставлена возможность провести ЭКСПО 2025, мы пройдем весь путь до конца и сделаем выставку успешной для нас как организаторов и для международных участников — наших партнеров. Я уверен, что, если Екатеринбург будет выбран в качестве места проведения Всемирной выставки в 2025 году, никто не пожалеет о таком решении, и наш город станет настоящим открытием для глаз и сердец тех, кто его посетит.


Завершением выступления российской делегации стала короткая видео-открытка с видами Екатеринбурга: цирка, оперного театра, вокзала, УрФУ, Храма-на-Крови, каслинского павильона из музея ИЗО, дома Севастьянова.

 


Видео: URA.ru

Напомним, кроме России, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Япония, Азербайджан и Франция. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , ,
Евгений Куйвашев рассказал о своем выдвижении в губернаторы Свердловской области 15 сентября 2016, 17:30 2
Екатеринбург снова поборется за право провести Expo-2025 22 мая, 17:00
Туристические направления и промыслы Нижнего Тагила представлены на международной выставке «EXPOTRAVEL» в Екатеринбурге (ФОТО) 7 октября 2016, 14:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 54
Подписаться на новости