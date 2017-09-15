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Новости Нижнего Тагила

Экскурсия по Центральной библиотеке прошла для второклассников Нижнего Тагила (ФОТО)

15 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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Накануне в библиотеку Нижнего Тагила пришли любознательные гости – второклассники школ города. На внеклассных занятиях ребятам обещали рассказать, как работает это учреждение.

Встреча состоялась 12 сентября. Ребят, в первую очередь, познакомили с отделом правовой, электронной информации и сервиса.

Затем детям предложили самостоятельно воспользоваться возможностями сайта библиотеки. Второклассники вошли в раздел «Для детей и юношества», где легко и с интересом справились с викториной.

 

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Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки 

 

Ребята побывали во взрослом зале и увидели, как горожане выбирают себе книги для чтения. В завершение была проведена еще одна викторина – на этот раз по сказкам, рассказали в пресс-службе учреждения.

 
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