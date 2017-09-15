Экскурсия по Центральной библиотеке прошла для второклассников Нижнего Тагила (ФОТО)

Накануне в библиотеку Нижнего Тагила пришли любознательные гости – второклассники школ города. На внеклассных занятиях ребятам обещали рассказать, как работает это учреждение.
Встреча состоялась 12 сентября. Ребят, в первую очередь, познакомили с отделом правовой, электронной информации и сервиса.
Затем детям предложили самостоятельно воспользоваться возможностями сайта библиотеки. Второклассники вошли в раздел «Для детей и юношества», где легко и с интересом справились с викториной.
Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
Ребята побывали во взрослом зале и увидели, как горожане выбирают себе книги для чтения. В завершение была проведена еще одна викторина – на этот раз по сказкам, рассказали в пресс-службе учреждения.