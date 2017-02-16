Раннюю профориентацию и престиж рабочей профессии обсудили на форуме в Нижнем Тагиле

Мероприятие проходило в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Свердловской области.



На открытии приветственное слово произнес глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Он отметил, что наш город стал площадкой для форума не случайно, ведь здесь проходит профориентация в различных областях. Кроме того, мэр уверен, что необходимо поднимать престиж рабочих профессий в городе, тем самым увеличивая количество профессионалов.



Интересно, что педагоги обсудили и раннюю профориентацию. Так, представители ССУЗов презентовали модель непрерывного образования.



В качестве итога форума будет подготовлена концепция развития системы профориентации на всех уровнях образовательной программы.