Падение метеора в Свердловской области попало на камеру (ВИДЕО)

Житель Свердловской области запечатлел падение метеора, об этом сообщило РИА URA.RU. 15 марта местному жителю Ирбита удалось стать свидетелем падения метеора. Очевидец Илья Янковский снял редкое природное явление и выложил видео в соцсеть.
Как рассказал Илья, свечение болида было настолько ярким, что осветило горизонт северной части неба. Необычное явление он наблюдал ночью, в 00:07 часов. К какому из метеорных потоков принадлежит данный метеор, установить не удалось.
Видео посмотрели уже около 100 пользователей интернета.
Видео: Илья Янковский / URA.RU