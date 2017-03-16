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Новости Нижнего Тагила

Почему в Нижнем Тагиле не работают новые лифты?

16 марта 2017, 19:35Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,техника,лифт,замена,Пихтовая,технологии
В Нижнем Тагиле идёт замена старых лифтов на новые. Однако у жителей домов, где лифты уже были заменены, появился вопрос: почему лифты не работают? С этим вопросом редакция портала TagilCity.ru обратилась в администрацию Нижнего Тагила.

Меняли лифт в доме. Рабочих уже неделю не видно, а лифт новый не работает. На 9 этаж не очень приятно подниматься, особенно пожилым людям, -- написал на официальном сайте города один из жильцов дома №4а на улице Пихтовая.

 

В управлении жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что лифт не был запущен в работу по вполне объективным причинам — ещё не все работы были завершены. Кроме того, должны быть оформлены необходимые документы и произведена процедура приёмки лифта:

 

В доме завершены работы по монтажу оборудования. На сегодняшний день ведутся работы по электроизмерениям и оформлению декларации соответствия лифта. После подготовки необходимых документов и сдачи лифта в эксплуатацию, лифт по данному адресу будет запущен в работу. В соответствии с согласованными графиками планируемый срок сдачи объекта 30.03.2017 года, -- ответили в управлении.

 

В Нижнем Тагиле, напомним, реализуется программа «100 лифтов». К настоящему моменту 10 лифтов уже были заменены, на 90 лифтах работа ещё ведётся. К сожалению, в городе есть потребность в замене ещё 456 лифтов.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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