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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» примет участие в международной отраслевой выставке ССТ-2017 (ФОТО)

18 мая 2017, 17:15Добавить новость
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НПК «Уралвагонзавод» представит на международной выставке «Строительная Техника и Технологии - 2017» четыре перспективных изделия своих двух предприятий – УВЗ и «ЧТЗ-УРАЛТРАК». 

С 30 мая по 3 июня 2017 года в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая в России международная отраслевая выставка СТТ-2017.

Научно-производственная корпорация УВЗ представит на ней четыре своих изделия нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» и челябинского «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Представляя свои перспективные разработки на крупном международном мероприятии, корпорация намерена выйти на рынок новой дорожно-строительной техники.

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Фото: УВЗ, Нижний Тагил

Головное нижнетагильское предприятие УВЗ познакомит потенциальных покупателей с колесным и гусеничным экскаваторами – новыми изделиями корпорации. ЧТЗ представит свои новые машины – бульдозер Б11 и погрузчик ПК-65, грузоподъемность которого достигает 6,5 тонны.

Образцы новой техники корпорации УВЗ соответствуют мировым стандартам, а по некоторым показателям и превосходят их. 

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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(3435) 345-169
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