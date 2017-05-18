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Первый российский космический робот отправится на МКС в 2021 году

18 мая 2017, 17:40Добавить новость
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В 2019 году в России появится первый искусственный помощник для космонавтов. 

Новый образец – космический робот – создается по инициативе Роскосмоса. Искусственный помощник будет помогать космонавтам в повседневной работе на станции и в сложных ситуациях, которые могут возникнуть в открытом космосе.

В 2019 году появится первый опытный образец, а в 2021 году первому космическому роботу предстоит пройти испытание в полете на МКС, об этом сообщает газета «Известия».

Комплектующие запчасти косморобота будут обладать повышенной надежностью и прочностью и отвечать высочайшим требованиям безопасности. Новейшая разработка будет представлять собой реактивный ранец с руками-манипуляторами. С их помощью косморобот сможет закреплять предметы на внешней оболочке станции и перемещать полезный груз.

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