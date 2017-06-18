Проект Уральской индустриальной биеналле пройдет на площадке завода-музея в Нижнем Тагиле

обсудили

важные вопросы н

а территории завода в ходе рабочей встречи

Завод был выбран площадкой для совещания не случайно - там будет расположена художественная выставка во время предстоящего события. Кроме того, завод-музей отличается высокой привлекательностью для туристов, передает пресс-служба мэрии.



Организаторы обсудили проблемы обеспечения безопасности объекта - виденаблюдение и охрану. Кроме того, на повестке дня – реклама, издание печатной продукции, а также установка оборудования и иные организационные моменты.



Спецпроект в рамках биеналле в Нижнем Тагиле откроется 12 августа на целый месяц. Предварительно известно, что наш город посетят в этот период сотни иностранных и российских специалистов и тысячи зрителей. В 2017 году биеналле пройдет в четвертый раз.