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Новости Нижнего Тагила

Проект Уральской индустриальной биеналле пройдет на площадке завода-музея в Нижнем Тагиле

18 июня 2017, 10:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне провели совещание по подготовке к спецпроекту в рамках Уральской индустриальной биеналле. Организаторы во главе с заместителем мэра по соцполитике Валерием Суровым обсудили важные вопросы на территории завода в ходе рабочей встречи.

Завод был выбран площадкой для совещания не случайно - там будет расположена художественная выставка во время предстоящего события. Кроме того, завод-музей отличается высокой привлекательностью для туристов, передает пресс-служба мэрии.

Организаторы обсудили проблемы обеспечения безопасности объекта - виденаблюдение и охрану. Кроме того, на повестке дня – реклама, издание печатной продукции, а также установка оборудования и иные организационные моменты.

Спецпроект в рамках биеналле в Нижнем Тагиле откроется 12 августа на целый месяц. Предварительно известно, что наш город посетят в этот период сотни иностранных и российских специалистов и тысячи зрителей. В 2017 году биеналле пройдет в четвертый раз.

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