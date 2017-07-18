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Новости Нижнего Тагила

«Зеркала» запрещенных в России сайтов будут блокироваться в упрощенном порядке

18 июля 2017, 16:35Добавить новость
Россия,интернет,Минкомсвязь,сайт,Зеркало,копия,блокировка,запрет,пираты

Планируется, что упрощенный процесс блокировки «зеркал» начнется с 1 октября 2017 года.

Минкомсвязи разработало проект с помощью которого «зеркала» ранее заблокированных сайтов будут блокироваться в упрощенном порядке. В документе описаны критерии, по которым будет определяться, считается ли тот или иной сайт копией заблокированного портала, сообщает газета «Известия».

Сайт будет считаться «зеркалом», если хотя бы 3 из 4 указанных критериев будет совпадать с заблокированным ресурсом. Это доменное имя, структура, дизайн сайта, а также его функциональные характеристики. Также копией будет считаться ресурс, который автоматически переадресует пользователей с заблокированного сайта. К этому всему «зеркалом» будут считаться порталы, на которых используются учетные записи с заблокированных сайтов.

 

Сообщается, что данный закон в первую очередь направлен против пиратов, скачивающих нелегальный контент.

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