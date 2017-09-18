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Новости Нижнего Тагила

Профессора из Франции изучают архивные документы музея Нижнего Тагила (ФОТО)

18 сентября 2017, 19:00Добавить новость
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Нижний Тагил посетили профессора французского университета Париж VII Бернард Калаора и Антуан Савое. 

Целью визита французских гостей в уральский город стало изучение документов, связанных с пребыванием в Нижнем Тагиле Фредерика Ле Пле, известного мыслителя, горного инженера и социолога.

 

Житель Франции провел в Тагиле почти 10 лет. В городе он вел переписку с управляющим заводами города. Фредерик Ле Пле выдвигал много идей по улучшению производительности заводов, рациональное использование ресурсов и энергосбережение предприятий.

 

Вместе с французскими топографами Ле Пле составил первую геологическую карту округа Нижнего Тагила. И даже после своего отъезда социолог продолжал переписку с Демидовыми.

 

Нижний Тагил,визит,Франция,профессор,музей-заповедник,Демидовы,архивНижний Тагил,визит,Франция,профессор,музей-заповедник,Демидовы,архив
Фото: «Уральский Меридиан»

 

В архиве музея-заповедника «Горнозаводской Урал» сохранилось больше 170 писем из переписки Анатолия Демидова с Фредериком Ле Пле. Именно за этим в Нижний Тагил приехали профессора из Франции. Они отмечают, что письма достаточно большие, носят еженедельный характер и затрагивают технические темы. В частности, в письмах Демидов и Ле Пле очень часто обсуждали технологии промышленности и металлургию, пишет «Уральский меридиан».

 

Визит французских профессоров стал не первым в Нижнем Тагиле. В 2013 году в город приехал Верасаль Фабьен Белла, известный историк архитектуры. Чуть позже, в 2015 году, Нижний Тагил посетила археолог из Франции Ева Давид.

 

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