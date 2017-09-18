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Новости Нижнего Тагила

VK Mobile добавит 100 минут на звонки и увеличит пакет интернета до 4 ГБ

18 сентября 2017, 20:00Добавить новость
Россия,сайт,интернет,соцсети,вконтакте,смартфоны,сервис

28 сентября VK Mobile выпустит новый релиз сервиса. Так, увеличится пакет интернета за пределами ВК увеличится до 4 ГБ, а также появится пакет в 100 минут для звонков в любые номера России.

При этом ежемесячная оплата останется прежней – 399 рублей. Сообщается, что объем услуг увеличится, как существующих пользователей VK Mobile, так и у новичков.

 

Сервис VK Mobile включает в себя неограниченный доступ к социальной сети ВКонтакте. Это же распространяется на встроенные видео с других площадок и трансляции VK Live. 

 

Помимо этого, в стоимость ежемесячной оплаты входит подписка на музыкальный сервис Boom с возможностью скачивания любимых треков на смартфон, набор стикеров каждый месяц и 50% кэшбек за приобретение подарков и наборов стикеров в ВК.

 

Также, каждый пользователь VK Mobile может получить до 100 Гб интернета. Для этого продолжает работать реферальная система. Чтобы ей воспользоваться, пользователь VK Mobile должен поделиться специальным промо-кодом с друзьями. Когда код будет активирован, абонент и его товарищ получат по 10 гб интернета. Таким образом пользователи могут воспользоваться услугой до 10 раз.

 

Как говорит руководитель проекта VK Mobile Роман Степанов, их команда продолжает эксперименты с сервисом, чтобы обеспечить самых активных пользователей соцсети бесконечным доступом к ВК.

 

Чтобы сделать пользовательский опыт максимально комфортным, в дополнение к безлимитному ВКонтакте, включающему музыку и видео, мы увеличили пакет на остальной интернет до 4 ГБ. Молодые люди предпочитают чаты в приложении ВКонтакте звонкам, поэтому мы заменили звонки внутри сети на 100 минут разговоров с абонентами любых операторов – на случаи, когда нужно забронировать столик в кафе или позвонить родственникам, которые пока не дружат со смартфонами, -- Роман Степанов, руководитель проекта VK Mobile.

 

Подключить VK Mobile можно более чем в 1700 точках продаж по всей России. Также можно оформить заявку на бесплатную доставку в официальной группе vk.com/vkmobile.

Сервис VK Moblie использует инфраструтуру сети Мегафон. По данным Роскомнадзора, она является лидером по количеству базовых станций 4G, а также по количеству базовых станций по всей стране.

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