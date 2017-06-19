| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Российские подлодки смогут обходиться без воздуха до нескольких недель

19 июня 2017, 20:40Добавить новость
Россия,транспорт,подводная лодка,лодка,ВМФ,технология,высокие технологии,технологии,воздух,наука,установка
В России появятся субмарины, которые смогут обходиться без подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха несколько недель.

В ВМФ России появятся подводные лодки, способные обходиться без воздуха до нескольких недель, сообщает газета «Известия»Дизель-электрическую неатомную подводную лодку «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада» спустят на воду в 2018 году. Она станет первой субмариной, которая получит анаэробную - воздухонезависимую - энергетическую установку.

 

Это позволит ей обходиться без воздуха и подзарядки длительное время – до нескольких недель – без всплывания, находясь в подводном положении.

Первый корабль с ВНЭУ – это серьезный технологический прорыв в создании неатомных субмарин для российского ВМФ. Он имеет принципиальные отличия от зарубежных аналогичных судов, потому что субмарине не придется возить на борту запасы водорода: специальная установка будет вырабатывать его прямо на борту подводной лодки

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Самая большая в мире подводная лодка поступит на службу в ВМС России 21 апреля, 17:10
Российский Военно-морской флот будет оснащен уникальными подводными роботами 19 декабря 2016, 13:30
Первый российский космический робот отправится на МКС в 2021 году 18 мая, 17:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 37
Подписаться на новости