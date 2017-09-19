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Новости Нижнего Тагила

Документальный фильм о Романовых снимали в Екатеринбурге

19 сентября 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,романовы,история,съемка,документальный фильм,епархия
В столице Урала прошли съёмки документальной киноленты о царской семье.

Исторический фильм об убийстве императорской семьи снимает телеканал «История». Режиссером и автором картины выступает гендиректор ВГТРК Алексей Денисов, передаёт Областная газета.

Хронометраж фильма в жанре «исторический детектив» – 44 минуты. В картине будут содержаться только реальные сцены, без постановки. Основа – интервью с историками и экспертами.

Съёмки проходили в Храме-на-крови и Ганиной Яме.

Вскоре съёмочная группа полетит в Санкт-Петербург, а затем и в Великобританию, где живут потомки дома Романовых. Премьера документальной картины запланирована на лето 2018 года.

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