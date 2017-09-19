Документальный фильм о Романовых снимали в Екатеринбурге

Исторический фильм об убийстве императорской семьи снимает телеканал «История». Режиссером и автором картины выступает гендиректор ВГТРК Алексей Денисов, передаёт Областная газета.





Хронометраж фильма в жанре «исторический детектив» – 44 минуты. В картине будут содержаться только реальные сцены, без постановки. Основа – интервью с историками и экспертами.





Съёмки проходили в Храме-на-крови и Ганиной Яме.



Вскоре съёмочная группа полетит в Санкт-Петербург, а затем и в Великобританию, где живут потомки дома Романовых. Премьера документальной картины запланирована на лето 2018 года.