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Новости Нижнего Тагила

Гендиректор «Уралвагонзавода» вошел в состав российской делегации на военно-промышленной конференции в Индии

21 марта 2017, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,УВЗ,конференция,Индия,промышленность
С 17 по 18 марта в Индии состоялась Российско-Индийская военно-промышленная конференция. Гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов побывал в Нью-Дели в составе делегации, возглавляемой министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

На конференции присутствующие обсудили вопросы взаимодействия России и Индии в военно-технической сфере. Прошли круглые столы по различным темам – от авиационных систем и техники до систем и техники сухопутных войск. Также участники поговорили о статусе программы «Делай в Индии».

 

Уралвагонзавод в течение многих лет успешно и  плодотворно сотрудничает с индийской стороной по поставкам бронетанковой техники для сухопутных войск. Мы готовы к дальнейшему увеличению объемов сотрудничества с индийскими компаниями, в том числе в рамках программы «Делай в Индии», - прокомментировал Александр Потапов.


В Нью-Дели генеральный директор Александр Потапов провел несколько рабочих встреч по различным сферам взаимодействия. К примеру, с секретарем оборонного производства Минобороны Индии, с директором управление механизированных войск, а также с представителями различных компаний, специализирующихся на сфере военных разработок.

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